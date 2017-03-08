新南國小響應水資源行動 師生體驗提水大挑戰

台南市新南國小師生響應台灣世界展望會水資源倡導行動，全校師生加入「萬名小學童，創造水奇蹟」活動。（洪榮志攝）

每年3月22日為「世界水資源日」，但全世界每11人仍有1人缺乏乾淨飲水可用；發展中的國家每天更有1000名5歲以下兒童因不潔飲水死亡。台南市新南國小今天響應台灣世界展望會水資源倡導行動，全校師生加入「萬名小學童，創造水奇蹟」活動，希望透過生命教育、井急任務貼貼樂、提水大挑戰等體驗活動，鼓勵小朋友珍惜水資源，並以實際行動關懷世界上缺乏乾淨飲水的兒童。

台灣世界展望會表示，除了新南國小之外，台南市還有許多愛心小學紛紛加入水資源響應行列，包含：億載國小、海東國小、忠義國小、永福國小、石門國小、西門國小、土城國小等，總共約4000名國小學童參與水資源系列活動，在校園中進行議題倡導，同步呼籲民眾響應支持水資源衛生方案及資助缺水國家的兒童。

在響應行動的現場，新南國小的小朋友們，挑戰提著20公斤重的水桶，走過模擬的崎嶇道路，藉此體驗發展中國家孩童每天必須走上6至8小時、6公里的遙遠路途才能拿到家庭一天所需用的水，然而這些水卻含有許多泥沙及病菌，對孩童健康帶來極大的影響。

台灣世界展望會南區辦事處主任陳雅玲表示，展望會發起3月份「水資源月」倡導行動，希望呼籲更多人重視全球水資源的議題；水是生命的泉源，展望會在缺乏乾淨水源的貧困社區，透過鑿井、建造水塔提供乾淨水源，並在社區當中建立廁所、洗手台等衛生設施，也在學校及社區中倡導正確的衛生教育觀念，幫助居住在社區中的孩童及所有居民能夠享有健康、豐盛的生命，邀請更多愛心民眾加入水資源響應行動，透過響應「資助兒童計畫」或捐款「水資源方案」，為這些社區帶來一杯乾淨水，也讓孩子的生命不再乾涸！愛心專線：(06)221-5800。

(中時)