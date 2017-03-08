兩蔣日記歸屬訴訟 國史館提3方法

針對「兩蔣日記」（蔣中正與蔣經國）的所有權與管理權爭議爆發訴訟，國史館向蔣家後人蔣友梅等人提告，台北地方法院今(8)日再度開庭，國史館主張兩蔣日記屬國有財產，因部分家屬對館方所列文物清單有爭執，當庭提出三大方法，以證明文物清單與美國史丹佛大學所保存的文物相符，法官改訂5月3日下午再開庭審理。

兩蔣日記在蔣經國過世後，是由蔣家第三代的蔣孝勇妻子蔣方智怡保管；蔣方智怡後來把日記捐贈給美國史丹佛大學胡佛研究所，但蔣家其他後代認為日記應由家族共同繼承，拒絕交出所有權。

但因蔣方智怡等7位蔣家後代，也把日記相關權益移交給我國國史館，2010年天下文化及中研院近史所計畫出版兩蔣日記，引發蔣友梅不滿，向士林地院提告蔣方智怡，主張日記的所有權為蔣經國後人9人共有，蔣友梅後來雖撤告，但蔣家內部對日記的保管卻依然無法達成共識。

2013年9月，史丹佛大學胡佛研究所在美國法院提出確認所有權的民事訴訟，將所有可能主張日記所有權的蔣家人，包括蔣孝文、蔣孝武、蔣孝勇家族及蔣孝章等都列為被告，後再追加國史館為同案被告。但美國法院2015年9月裁定停止訴訟，要求國史館須在台灣提起確認權利訴訟，待台灣法院判決確定後，美國法院再根據我國的判決結果續行訴訟。

國史館認為，兩蔣日記屬兩蔣任職總統期間日記及手稿，符合「總統副總統文物管理條例」文物範圍，依規定為國有財產，兩蔣日記中夾雜的公文書，屬中華民國所有，都應交給主管機關國史館管理，為確認兩蔣日記所有權，提出民事訴訟，提告蔣友梅、蔣孝章、蔣孝嚴、蔣萬安、蔣友常、蔣友柏等13位蔣家後代。

先前庭審，國史館希望蔣家後人放棄日記相關權利，但蔣家後人則認為這是家務事，國史館沒有確認之訴的利益，希望法官能從程序駁回，在雙方沒有交集下，法官今日下午再度開庭。

國史館委任律師，當庭提出三大方法，包括將在美文物運回台勘驗、透過司法互助請美國機關（如史丹佛大學）勘驗文物，或委由美方律師去史丹佛大學勘驗文物，在美公證後再交由台灣外交單位認證，以解決部分蔣家繼承人請求國史館證明館方所列文物清單，與美國史丹佛胡佛研究所持有文物相符的爭議。

國史館表示，希望能透過更快速的方法，協助追回國家文物，在雙方本於誠信、互信原則，可提出共同發現真實的方法，也不排除請蔣經國三子蔣孝勇遺孀蔣方智怡（太太）出庭作證。

蔣孝章委任律師則認為，可先讓部分對本案不爭執的繼承人，作成調解或和解，以脫離訴訟。國史館提出三大解決方案，法官當庭未作任何決定，只改期5月3日下午兩點半再開庭審理。

(中時)