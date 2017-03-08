孔劉4月底首度襲台 鬼怪迷準備搶票
以電影「屍速列車」和電視劇「孤單又燦爛的神：鬼怪」人氣爆紅的南韓演員孔劉，終於確定於4月29日首度登台會粉絲，主辦單位宣布，門票將在3月25日開賣，鬼怪迷準備搶票。
南韓「亞洲經濟」指出，孔劉所屬經紀公司SOOP娛樂今天表示，孔劉將於4月29日和5月5日分別在台灣新莊體育館和香港亞洲國際博覽館舉行粉絲見面會。
此次見面會是南韓有線電視台tvN「孤單又燦爛的神：鬼怪」落幕後，孔劉首度舉辦海外粉絲見面會。事實上，個性低調的孔劉，即使在南韓也很少舉辦見面會，鬼怪播出後人氣高漲，孔劉將來台舉辦粉絲見面會的消息不斷，這次台灣鬼怪迷終於等到孔劉來台舉辦首場粉絲見面會。
2016年是孔劉豐收年，除了電影「屍速列車」在港台兩地票房大賣外，去年底播出的電視劇「孤單又燦爛的神：鬼怪」，更讓孔劉再度榮登亞洲男神，在各大排行榜居高不下，與朴寶劍、宋仲基並列亞洲當紅的南韓演員。
經紀公司SOOP娛樂表示，此次粉絲見面會的主題為「Live your dream，hear your dream，you are my dream」，希望此次活動能讓鬼怪迷實現夢想。1060308
(中央社)
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