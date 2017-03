孔劉4月底首度襲台 鬼怪迷準備搶票

以電影「屍速列車」和電視劇「孤單又燦爛的神:鬼怪」人氣爆紅的南韓演員孔劉,終於確定於4月29日首度登台會粉絲,主辦單位宣布,門票將在3月25日開賣,鬼怪迷準備搶票。

南韓「亞洲經濟」指出,孔劉所屬經紀公司SOOP娛樂今天表示,孔劉將於4月29日和5月5日分別在台灣新莊體育館和香港亞洲國際博覽館舉行粉絲見面會。

此次見面會是南韓有線電視台tvN「孤單又燦爛的神:鬼怪」落幕後,孔劉首度舉辦海外粉絲見面會。事實上,個性低調的孔劉,即使在南韓也很少舉辦見面會,鬼怪播出後人氣高漲,孔劉將來台舉辦粉絲見面會的消息不斷,這次台灣鬼怪迷終於等到孔劉來台舉辦首場粉絲見面會。

2016年是孔劉豐收年,除了電影「屍速列車」在港台兩地票房大賣外,去年底播出的電視劇「孤單又燦爛的神:鬼怪」,更讓孔劉再度榮登亞洲男神,在各大排行榜居高不下,與朴寶劍、宋仲基並列亞洲當紅的南韓演員。

經紀公司SOOP娛樂表示,此次粉絲見面會的主題為「Live your dream,hear your dream,you are my dream」,希望此次活動能讓鬼怪迷實現夢想。1060308

(中央社)