台灣減重手術威 巴基斯坦叔姪來台甩肉

中國醫藥大學附設醫院8日舉辦記者會，來自巴斯斯坦的叔姪加西姆（Qasim）和札瑪西（Zar Mash）帶來葉門的彎刀，贈送給為他們進行代謝手術的中國附醫國際代謝形體醫學中心院長黃致錕（中）。中央社記者趙麗妍攝 106年3月8日

台灣減重手術威。29歲巴基斯坦籍商人加西姆(Qasim)，2年前來台接受單孔腹腔鏡胃縮小手術，甩肉45公斤；他的叔叔日前也來台接受胃繞道手術，術後體重減輕外，血糖也恢復正常。

中國醫藥大學附設醫院表示，加西姆因受母親肥胖和糖尿病遺傳因素影響，他是名典型的病態型肥胖症患者，19歲開始，他的體重不斷上升，曾胖到140公斤。

因長年肥胖，他罹患了呼吸中止症、中度脂肪肝等併發症，雖擁有商學碩士學歷，但交友困難、生活不便，讓他也罹患了憂鬱症。

2年前，加西姆來台，尋求國際代謝形體醫學中心院長黃致錕幫他做單孔腹腔鏡胃縮小手術，術後，168公分的加西姆體重75公斤，身體相當健康，他說，「覺得自己像是16歲的男孩，以前走1公里就喘不過氣，現在可以走20多公里」。

看到加西姆甩肉成功，人也變年輕，59歲的叔叔扎瑪西心動之餘，1日他也來台接受胃繞道手術，術前，扎瑪西身高164公分、體重134公斤，併發睡眠呼吸中止症、高血壓、糖尿病等多項疾病。

術後，扎瑪西的體重在一週內自150公斤降至128公斤，血糖恢復正常，原本每天都必須扎針施打胰島素的扎瑪西，至今仍不敢相信，以後他不用再打胰島素，忍受扎針的痛苦。

黃致錕指出，亞洲肥胖患者，如果有家族肥胖史、成年前肥胖史、身體質量指數大於32，採用飲食與運動減肥的內科治療，在長期的醫療觀察與報告，失敗比率甚高。

原因是這類嚴重肥胖的病人的家族史，除了基因之外，這些病人的食慾，腸胃道賀爾蒙分泌也都有失調的狀況，甚至腸道細菌也證實與正常人不同。

黃致錕指出，唯透過外科治療，可減少熱量、糖份與脂肪的吸收，因而可以改善因肥胖造成的代謝性疾病。

加西姆表示，手術前，他一餐可吃下5至6個漢堡，但現在他僅能吃下半個漢堡，術後他體重75公斤，家人覺得他太瘦了很難看，他增胖到78公斤。他開心說，要自己用飲食來控制自己的體重。1060308

(中央社)