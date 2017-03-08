金剛現身倫敦紐約 1比1蠟像真實呈現
杜莎夫人蠟像館（Madame Tussauds）歷來最大的電子模型今天正式亮相，這顆栩栩如生的巨型金剛大頭鼻孔怒張，眼神凶猛地環視展間。
英國「標準晚報」（Evening Standard）與路透社報導，這顆超過5.5公尺高的巨型金剛頭，搭配場景取自即將上檔電影「金剛：骷髏島」（Kong: Skull Island）的營地及竹林，提供參觀者全新體驗。
紐約杜莎夫人蠟像館行銷主管佛魯特（Eric Fluet）表示：「它的尺寸與比例都是按照虛構角色金剛的實際樣貌製作…他的怒吼聲達90分貝，等同於1架波音737降落的聲量。」除了吼叫，這顆金剛頭模型還會打呼嚕及噴氣。
骷髏島體驗展同時在紐約及倫敦的杜莎夫人蠟像館展出，展品也包括英國影星湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）的首座蠟像，他在片中飾演詹姆斯康拉德（James Conrad）上尉。
「金剛：骷髏島」電影跟隨探險隊深入一座神秘島嶼，探險隊在此發現金剛與怪獸顱骨爬蟲（Skull Crawler）展開殊死大戰。
「金剛：骷髏島」3月10日將於美國上映，台灣則在3月9日上映，早1天搶先看。（譯者：中央社廖禹揚）1060308
(中央社)
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