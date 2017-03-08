各涉弊案10多件 小琉球前現任鄉長遭訴
屏東離島小琉球前任鄉長蔡天裕及現任鄉長陳隆進兩人各涉工程弊案13件及12件，今天被屏東地檢署提起公訴，由於兩人都否認收取工程回扣，檢察官要求從重量刑。
檢察官在起訴書中指出，離島琉球鄉工程建材需靠船隻運補，當地工程人力、交通運輸為特定人掌控，導致鄉公所工程標案長久以來被特定廠商把持。
與蔡天裕及陳隆進同時被起訴的共犯還有65歲的鄉公所前建設課長白國榮與涉案的工程包商等31名，都被依涉嫌貪污、政府採購法等罪嫌起訴，白國榮在偵訊過程自白，並繳交新台幣47萬元疑似賄款，檢方請求從輕量刑。
檢方表示，60歲的蔡天裕是琉球鄉第16屆鄉長，涉嫌收取回扣的工程有琉球生命紀念館、道路、排水溝等計13件工程案，收受工程回扣款超過400多萬元；61歲陳隆進是第17屆鄉長，涉及的回扣案包括道路改善、環境美化、交通船候船室環境改善等工程12件，收受賄款超過200多萬元。
陳隆進因還另涉琉球生命紀念館及道路工程，目前羈押中，而蔡天裕則表示會循司法途徑還自己清白。1060308
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。