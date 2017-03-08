各涉弊案10多件 小琉球前現任鄉長遭訴

屏東離島小琉球前任鄉長蔡天裕及現任鄉長陳隆進兩人各涉工程弊案13件及12件，今天被屏東地檢署提起公訴，由於兩人都否認收取工程回扣，檢察官要求從重量刑。

檢察官在起訴書中指出，離島琉球鄉工程建材需靠船隻運補，當地工程人力、交通運輸為特定人掌控，導致鄉公所工程標案長久以來被特定廠商把持。

與蔡天裕及陳隆進同時被起訴的共犯還有65歲的鄉公所前建設課長白國榮與涉案的工程包商等31名，都被依涉嫌貪污、政府採購法等罪嫌起訴，白國榮在偵訊過程自白，並繳交新台幣47萬元疑似賄款，檢方請求從輕量刑。

檢方表示，60歲的蔡天裕是琉球鄉第16屆鄉長，涉嫌收取回扣的工程有琉球生命紀念館、道路、排水溝等計13件工程案，收受工程回扣款超過400多萬元；61歲陳隆進是第17屆鄉長，涉及的回扣案包括道路改善、環境美化、交通船候船室環境改善等工程12件，收受賄款超過200多萬元。

陳隆進因還另涉琉球生命紀念館及道路工程，目前羈押中，而蔡天裕則表示會循司法途徑還自己清白。1060308

(中央社)