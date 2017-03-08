清查承諾書 教部重製表格請大學回報

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多所大學與中國大陸交流時，簽署保證課程不涉及「一中一台」等內容，引發爭議。教育部長潘文忠今天表示，上週清查表格較繁瑣，本月7日重新設計後，預計9日完成回報。

世新大學終身教育學院去年12月20日發出簽署研修承諾書，邀請11位陸生今年2月到6月來台上課。承諾書保證「課程內容不涉及任何政治敏感活動」，且不從事任何有關「一中一台」、「兩個中國」、「台灣獨立」等方面活動。

隨後民進黨籍立委、媒體又不斷爆料，點名多所學校都曾與大陸單位簽署「承諾書」。潘文忠本月2日在立法院承諾，將在2週內清查國內各大專校院。

教育部次長姚立德今天上午列席立法院衛環委員會，回答中國國民黨籍立委李彥秀質詢時表示，目前瞭解有超過3成以上的學校有簽署承諾書，但樣態很多，還需清查。

不過，潘文忠今天下午主持部務會報前受訪卻改口，指姚立德剛上任，可能比較緊張，目前還在彙整過程，「連我都沒有辦法知道。」

潘文忠解釋，「承諾書」的樣態很多，有些學校在2010年以前，就曾與陸方有過類似填報。也有些是在院、系的層級處理，校方不見得瞭解，因此要給大學一些時間做內部檢視。

另外，潘文忠提到，教育部上週發給各校的表格，設計比較繁瑣，因此本月7日時重新簡化，請各校在本月9日前回報，「明天會比較完整。」

潘文忠說，9日收到各校回報後，教育部還要彙整各種樣態，跟相關部會協商後，才能周延回應。1060308

(中央社)