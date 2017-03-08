樂天瑪特在陸門市 又一家被查封
中國大陸境內樂天瑪特超市又有門市遭官方查封。安徽省蕪湖市弋江區公安消防大隊7日向位於蕪湖城南的樂天瑪特中央城店負責人送達臨時查封決定書，當天下午就進行臨時查封。
新安晚報、安徽網報導，臨時查封決定書指出，公安消防大隊7日派員對樂天瑪特中央城店進行消防監督檢查，發現自動噴水無法運行、機械排煙無法正常使用、部分防火捲簾損壞、部分安全出口堵塞等消防隱患，不及時消除將嚴重威脅公共安全。
公安消防大隊根據大陸的消防法、消防督查檢查規定，從3月7日下午1時到4月5日下午1時將這家店臨時查封。
先前蕪湖樂天瑪特超市中央城店就因私自購買30台對講機非法設台，蕪湖無線電管理處3月1日作出沒收全部30台無線電發射設備、罰款人民幣2萬元（新台幣9萬元）的處罰。
在蕪湖樂天瑪特被查封前，據路透社6日上午報導，中國大陸境內有4家樂天瑪特超市接受官方檢查後被關閉。當天中午，韓聯社指這項數字增至15家。到了下午，朝鮮日報報導中國大陸23家樂天瑪特被停業，集中在江蘇、安徽和浙江等地。1060308
(中央社)
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