家長傷荷包 北市學生將自備電腦上課

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台北市政府教育局推行動學習，目前有19校使用平板教學，預計在110學年度時全面實施學生自備筆記型電腦或平板電腦等行動載具。弱勢生由教育局補助購買。

北市在104學年度第2學期起，先挑4校進行試辦，並鼓勵學校提出申請計畫，直至目前為止，共有19校採平板教學，各校科目不一，如中崙高中融入英文、北市大附小融入國語、數學科為主等。

教育局長曾燦金說，今年預計投入1億元，補助北市50所高中職以下學校、約250班、共7500台平板進行教學，目標是110學年度全面實施BYOD（Bring Your Own Device），由學生自備行動載具，弱勢生部分，則由教育局補助購買。

柯市府甫推「一生一平板」時，引發家長、老師擔憂恐傷學生視力、網路成癮等問題，也有議員質疑這樣的政策經費太高，只創造出商機，未能創造教育價值，教育局資訊教育科長陳素慧強調，教學時，學童按照老師指示操作，使用時間不會過長。

陳素慧也表示，若110學年度起全面實施BYOD，意即學生自備行動載具，市府會補助弱勢生；高中生許多專題課程可能會用到筆記型電腦或平板，會考慮與廠商合作，採「分期付款」方式，學生可分6學期還款，畢業後把行動載具帶走，真正達到「行動學習」。1060308

(中央社)