30歲當老闆 她受韓星感動捐米助弱勢

今年30歲的生技業創辦人吳紹瑜，創業過程中受到韓星黃致列感動，認為他在演藝圈浮沉多年，仍不忘熱衷公益，如今創業成功，希望延續黃致列腳步，把正能量傳遞到社會各個角落。

生技業者邀韓國藝人黃致列於18日來台舉辦「黃致列萬然生技歡樂派對」，結合韓星與公益，以粉絲應援活動募集到的1000公斤白米，其中300公斤將透過聯合勸募捐給偏鄉社福團體，今舉辦捐贈儀式。

聯合勸募協會理事長陳永清今天受訪時表示，聯合勸募每年有超過一半善款來自善心民眾的定期定額捐款，但去年受到景氣影響，很多捐款者以工作不穩定為由取消捐款，導致去年捐款下滑約新台幣500萬元。

陳永清說，這次獲贈的300公斤白米，將捐贈給8家偏鄉中小型的社福機構，協助兒童、長者及身障者度過寒冬，盼民眾每月捐一點點，累積起來就能幫助很多弱勢民眾。

今年僅30歲吳紹瑜，正是這次捐贈白米的生技業者創辦人，她說，之所以邀請韓國藝人黃致列，是因她在創業過程中，無意間在韓國歌唱節目上看到黃致列演出，被深深吸引，一查才發現他早在9年前就出片，但經紀公司卻在他發片1年後就倒閉，隨後只能在演藝圈中浮浮沈沈，直到這幾年參加歌唱節目才一炮而紅。

吳紹瑜說，黃致列的演藝路雖然有磨有難，但他依然熱衷公益，出道多年常參與各種公益關懷活動，黃致列的人生故事在她的創業路上給了極大鼓勵，如今創業當老闆雖然才1年，仍希望延續黃致列腳步，捐出部分收入，把愛心與正能量傳遞到社會各個角落。

選擇送米也是其來有自，吳紹瑜指出，韓星的應援團以往常送花籃支持心中偶像，但因花籃無法重複利用，用完就得丟掉，相當浪費，為此慢慢衍生為送「米花籃」的「捐米應援」，以藝人名義捐贈白米，既能支持偶像又能響應公益，盼借此拋磚引玉。1060308

(中央社)