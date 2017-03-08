合歡山公路積雪結冰 夜間封閉

我要評比

強烈大陸冷氣團配合充足水氣，合歡山今天固態降水(雪或霰)，為維護交通安全，台14甲線翠峰到大禹嶺傍晚到明天上午封閉。

交通部公路總局第二區養護工程處表示，省道台14甲線合歡山公路，路面積雪結冰，今天下午5時到明天上午7時，台14甲線18公里處南投縣翠峰，到41公里處花蓮縣大禹嶺路段，道路封閉管制，明天視天候及道路狀況，再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

強烈大陸冷氣團配合水氣，玉山今天率先降雪，合歡山也跟著固態降水(冰霰或雪)，中央氣象局表示，合歡山頂今天上午氣溫維持攝氏0.3度到0.5度之間，若合歡山頂測得氣溫攝氏2度以下，山頂上方高空就可能結晶成雪，但落下可能因溫度升高而變成冰霰。

中央氣象局表示，合歡山為自動測站，無人員現場觀測、判定，單就觀看網路影片，實在難以判定為降雪或降冰霰，若再加上風勢影響，則更難憑影片論定。

玉山上午8時10分開始降雪，下午2時30分停止，積雪深度4.9公分；今天有56人登玉山，經玉山國家公園管理處排雲山莊管理員勸導及檢查裝備，7人有雪地裝備順利平安登頂，其餘49人勸導下山，近期持續勸導及查核，呼籲山友攜帶雪地裝備、注意路滑。1060308

(中央社)