綠拚促轉條例 洪秀柱：黨團要想辦法阻止

中國國民黨主席洪秀柱今天表示，立法院新會期碰到非常可怕、沒有人性、不合民主法治的「促進轉型正義條例」草案，希望黨團無論如何，要想盡辦法阻止。

洪秀柱下午在中常會上為立法院第九屆第三會期國民黨立法院黨團各級幹部布達授證，並邀請黨籍立委柯志恩專題報告。由於適逢三八婦女節，洪秀柱特別致贈玫瑰花給在場的女性立委和黨工。

洪秀柱致詞時表示，對於在立法院衝鋒陷陣的同志表示敬意和謝意，國民黨在上個會期面臨不當黨產條例，想盡辦法解決各種問題；下個會期面臨更大的挑戰，碰到非常可怕、沒有人性、不合民主法治的「促進轉型正義條例」，無論如何立院黨團要想盡辦法阻止這個製造社會恐怖氣氛的條例，希望總召好好領導黨團。

洪秀柱說，外界不斷見縫插針，製造黨中央和黨團的衝突矛盾，不過，有多元聲音很正常，如果只有一個聲音，就不是民主政黨，期盼未來有更多溝通的機會；只要黨團提出需要，黨中央、智庫和政策會都會協助。

洪秀柱表示，國民黨在立院雖是少數，但還是最大在野黨，是一股相當大的力量，怎樣扮演好在野黨角色非常重要，拜託大家發揮整體戰力；過去立法院總質詢的臨時提案，很多都交行政院研處，要注意可能非常嚴重，不能都沒有意見，請大家提高警覺、步步為營。1060308

(中央社)