NBA衛少單場新高58分 雷霆還是輸
美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆隊一哥衛斯布魯克（Russell Westbrook），今天轟下生涯單場新高的58分，但仍不足以率隊擊敗來踢館的波特蘭拓荒者隊。
法新社報導，在雷霆主場切薩皮克能源球場（Chesapeake Energy Arena）的扣人心弦之役，最後拓荒者隊以126比121帶走勝利，衛斯布魯克最終仍無力隻手回天，因為縱然衛少再展神人級表現，還是不敵7人得分上雙、多點開花的拓荒者。
拓荒者隊克萊布（Allen Crabbe）攻下23分、里拉德（Damian Lillard）22分、麥卡倫（C.J. McCollum）21分。
衛斯布魯克今晚39投21中，但無緣為他驚人的本賽季再添一次大三元，而且雷霆先發5人，竟只有衛斯布魯克有送出助攻。
雷霆全隊除衛少外，也只有2人有雙位數得分，包括歐拉迪波（Victor Oladipo）16分，坎特（Enes Kanter）11分，使雷霆苦吞4連敗。1060308
(中央社)
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