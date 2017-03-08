程泰董座：工具機廠拚整併 政府可輔助

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程泰集團董事長楊德華建議，政府可扮演輔助角色，協助有意願的工具機廠商整併，台灣工具機廠商整併，才能提升台灣工具機產業的競爭優勢。

2017年台北國際工具機展（TIMTOS 2017）持續盛大展出，共有國內外1100家廠商參展，預估參觀人數達5.5萬人，展出規模再創歷史記錄。

展望台灣工具機產業發展，楊德華建議，政府可扮演輔助和撮合的角色，協助有意願的廠商進行整併，政府也可提供融資協助。

他指出，台灣工具機整機廠商整體營業額規模約新台幣1500億元，加總起來可能還比不上國際大廠一家的營業額，全球工具機產業競爭激烈，工具機廠商規模要做大，才越有競爭力。

楊德華指出，就如同半導體封測大廠日月光（2311）和矽品（2325）合組產業控股公司，競爭力可大幅提升。

楊德華表示，台灣企業規模以中小企業為主，競爭相對薄弱，他也理解合併並不是件容易的事，但是台灣工具機廠商整併，才能提升台灣工具機產業的競爭優勢。

他指出，國內廠商之間併購要看緣分，並不容易，併購國外廠商需深思熟慮，要找到適當的人才，企業文化之間的磨合也是重要課題。

對於政府南向政策，楊德華建議，可以在東南亞、印尼或是印度等市場，成立育成中心，培訓人才進駐當地，程泰在印尼設立銷售公司已經2年到3年，規劃在越南設立銷售據點。1060308

(中央社)