專家：北韓飽和攻擊戰略將考驗薩德

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北韓最新一次飛彈試射展現其精準發射多枚中程彈道飛彈的能力。專家表示，北韓的飽和攻擊戰略，恐將考驗美國昨天開始運抵南韓的先進「薩德」反飛彈系統。

路透社報導，終端高空防衛系統（THAAD，俗稱薩德）的功用是在大氣層內或略為在大氣層外，於彈道飛彈的飛行終端階段將其攔截並摧毀。

一套部署完成的薩德連隊是由4個部分所組成－車載發射器、8枚能摧毀來襲飛彈的「攔截彈」、雷達系統，以及能連結薩德連隊與美軍司令部的射控系統。

由於具體性能保密，加上從未用於實戰，使薩德對付同時密集而來飛彈的能力有不確定性。

總部設於美國的「禁止核子擴散評論」（Non-Proliferation Review）主編波拉克（Joshua Pollack）對北韓6日試射飛彈一事說：「密集發射多枚飛彈，顯示這是預定藉由讓雷達畫面極度複雜，使防禦系統飽和所做的演練。」

南韓軍方與情報官員表示，北韓6日發射的4枚飛彈，顯示可能為升級版的飛毛腿（Scud）飛彈，即該飛彈的「增程型」。

加州密德伯里研究院（Middlebury Institute）國際問題研究專家路易斯（Jeffrey Lewis）說：「增程飛毛腿飛彈優於蘆洞（Rodong）飛彈的一個好處是，增程飛毛腿飛彈便宜許多，北韓大概會製造更多增程飛毛腿飛彈來壓過THAAD。」

大多數專家相信，北韓可能得一次發射比4枚更多的彈道飛彈才能壓過1個薩德連。據國際戰略研究所（IISS）火箭專家艾里曼（Michael Elleman）的說法，一次齊射的數量或許要10枚。

「Allsource Analysis」公司戰略顧問、監控北韓的「北緯38度」（38 North）計畫投稿人白穆德斯（Joseph S. Bermudez）表示，北韓理論上有足夠發射器，能同時至少射出36枚不同型的彈道飛彈。（譯者：中央社陳亦偉）1060308

(中央社)