初考報考人數創新低 錄取率創新高

106年公務人員初等考試今天榜示，總計報考3萬221人，全程到考2萬2827人，錄取549人，錄取率2.41%。這次初考報考人數創下初考辦理以來的歷史新低，錄取率創下歷史新高。

政府自民國87年開始辦理初考，歷年初考平均錄取率僅約1.13%。87年就吸引8萬7438人報考，錄取率極低只有0.61%，民國95年、96年初考只有4萬人報名，民國96年底金融海嘯，97年報名人數增為5萬3000多人，98年更衝高到9萬3000多人。

不過，99年後又下滑，104年的報名人數3萬7551人，比103年少了6000多人、減幅近1成4，報名人數持續衰退，錄取率為1.66%。105年報考3萬2752人，錄取率為2.38%。

從102年起各項國考報名人數都下降，整體少了10萬人，103年再少15萬人，考選部官員曾分析因為景氣回溫以及考試變複雜等因素，降低民眾報考意願，不過，也有人認為，近期年金改革衝擊，不確定因素增加，報考人數會再降低。

考選部表示，考試將於榜示後3天內寄發成績及結果通知書，應考人可利用考選部電話語音系統（代表號碼為02-22363676）或利用考選部網站查榜。1060308

(中央社)