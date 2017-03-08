初考報考人數創新低 錄取率創新高
106年公務人員初等考試今天榜示，總計報考3萬221人，全程到考2萬2827人，錄取549人，錄取率2.41%。這次初考報考人數創下初考辦理以來的歷史新低，錄取率創下歷史新高。
政府自民國87年開始辦理初考，歷年初考平均錄取率僅約1.13%。87年就吸引8萬7438人報考，錄取率極低只有0.61%，民國95年、96年初考只有4萬人報名，民國96年底金融海嘯，97年報名人數增為5萬3000多人，98年更衝高到9萬3000多人。
不過，99年後又下滑，104年的報名人數3萬7551人，比103年少了6000多人、減幅近1成4，報名人數持續衰退，錄取率為1.66%。105年報考3萬2752人，錄取率為2.38%。
從102年起各項國考報名人數都下降，整體少了10萬人，103年再少15萬人，考選部官員曾分析因為景氣回溫以及考試變複雜等因素，降低民眾報考意願，不過，也有人認為，近期年金改革衝擊，不確定因素增加，報考人數會再降低。
考選部表示，考試將於榜示後3天內寄發成績及結果通知書，應考人可利用考選部電話語音系統（代表號碼為02-22363676）或利用考選部網站查榜。1060308
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。