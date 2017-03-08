陳明文促修保防法 行政院承諾研修
民主進步黨籍立法委員陳明文今天指出，國內很多國安據點被中共滲透，要慎防，他並促修「保防工作法」草案；行政院副院長林錫耀說確實滲透情況令人擔憂，會交代法務部去研修。
民進黨今天下午舉行中常會，民進黨發言人張志豪會後轉述，林錫耀在會中報告振興經濟前瞻基礎建設計畫的進度，並報告行政院針對退將赴中的管制。
林錫耀在會中指出，社會觀感非常不佳，過去對這樣法制規範不足，對國家機密人員僅有基礎規範，初步討論後，行政院擬在兩岸人民關係條例下增訂規範。
林錫耀說，管制退離職人員赴中的對象，包括中將以上軍官、政務副首長以上政務官，管制至少3年，規範行為包括禁止參加中國大陸領導人主持的活動，且不得向象徵中國大陸政權的旗、徽、歌行禮或唱頌。
據了解，中常委、立法委員陳明文認為管制退將這個提案很好，黨應該全力支持，陳明文並談及台灣和中國大陸的關係，指出國內很多國安據點被滲透，要慎防，他並促修「保防工作法」草案；林錫耀表示確實滲透情況令人擔憂，會交代法務部去研修。1060308
(中央社)
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