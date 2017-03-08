搭華信航空遊澎湖 機加酒破盤價

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華信航空推出「3天2夜機加酒」特惠，兩人成行直飛馬公，入住澎湖福朋喜來登酒店，每人4599元起。（王文吉攝）

華信航空直飛澎湖馬公班機，採用104人座的E190噴射客機，執行飛航任務，舒適、安全又便捷。（華信提供）

為讓旅客暢遊澎湖，享受高品質服務，華信航空配合澎湖福朋喜來登酒店「週年慶住房優惠買一間送一間」專案，特別推出「3天2夜機加酒」特惠，只要4599元就可輕鬆兩人成行，搭乘噴射客機直飛馬公，入住五星級酒店。

華信航空指出，台北、台中、高雄都有班機直飛馬公，每周30班次，報名「華信航空+福朋喜來登的機加酒」特惠活動，4月18日前可自由選擇住宿日，入住福朋喜來登酒店，每人4599元起包含兩張機票及酒店住宿2晚。

華信航空國內航線全面採用104人座的E190噴射客機，執行飛航任務，舒適、安全又便捷，報名「華信假期-澎湖喜來登3日2夜機加酒」超值優惠專案，可透過華信航空官網，或直接向可樂、燦星、雄獅、易遊網各大旅行社洽購。

(中時)