舊愛錦榮約會BY2姊 蔡依林有備而來這樣說
天后蔡依林（Jolin）去年底承認和交往6年錦榮和平分手，今(8日)錦榮則爆出疑有新歡，對象是雙胞胎女團BY2姊姊Miko，稍早蔡依林出席公開活動，她因剛和好姊妹蔡健雅從義大利旅遊回來，顯得神清氣爽，被問舊愛緋聞，她有備而來說猜一定會問這題：「我覺得交朋友很好、很正常。」
蔡依林去年底和小4歲的錦榮宣布分手，今蔡依林以一身紅色性感洋裝出席保養品活動，正巧遇上錦榮被拍和Miko在超商滑手機約會，對此她老神在在表示，交朋友是很好、很正常的事，透露：「我們也是有聯繫的好朋友」，被問是否會獻上祝福？蔡依林則吐槽說為何要問這麼愚蠢的問題。
好姊妹蔡健雅日前被爆與洋男友情變，蔡依林分享先前才跟蔡健雅相約到義大利旅行，並害羞承認跟蔡健雅都有遇到豔遇，其他不願多說。
(中時電子報)
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