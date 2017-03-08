舊愛錦榮約會BY2姊 蔡依林有備而來這樣說

蔡依林今出席活動，淡定回應錦榮緋聞。（圖／中時資料照片；張祐銘攝）

蔡依林以性感紅色洋裝現身。（圖／張祐銘攝）

蔡依林表示交新朋友是好事。（圖／張祐銘攝）

天后蔡依林（Jolin）去年底承認和交往6年錦榮和平分手，今(8日)錦榮則爆出疑有新歡，對象是雙胞胎女團BY2姊姊Miko，稍早蔡依林出席公開活動，她因剛和好姊妹蔡健雅從義大利旅遊回來，顯得神清氣爽，被問舊愛緋聞，她有備而來說猜一定會問這題：「我覺得交朋友很好、很正常。」

蔡依林去年底和小4歲的錦榮宣布分手，今蔡依林以一身紅色性感洋裝出席保養品活動，正巧遇上錦榮被拍和Miko在超商滑手機約會，對此她老神在在表示，交朋友是很好、很正常的事，透露：「我們也是有聯繫的好朋友」，被問是否會獻上祝福？蔡依林則吐槽說為何要問這麼愚蠢的問題。

好姊妹蔡健雅日前被爆與洋男友情變，蔡依林分享先前才跟蔡健雅相約到義大利旅行，並害羞承認跟蔡健雅都有遇到豔遇，其他不願多說。

(中時電子報)