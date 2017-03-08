宗教結合觀光，小琉球首辦觀音媽慶典

碧雲寺藉由觀音媽慶祝聖誕，開啟琉球鄉以信仰結合觀光的第一次。（林和生攝）

震天響的鑼鼓聲，宣告首屆觀音佛祖文化系列活動正式展開。（林和生攝）

孤懸海外的離島小琉球，以漁業活動為主要經濟來源，因此島上廟宇密集的特色為人津津樂道，其中位於全島中心的碧雲寺更是重要信仰中心，此次趁著主神觀音佛祖誕辰，鄉內舉辦首次文化慶典，希望藉由遊客參與，順勢帶動地方觀光。

碧雲寺建於清朝乾隆元年，有著近300年歷史，位於上福村與大福村之間，恰巧就在琉球嶼中心，小琉球居民舉凡婚喪喜慶、求姻緣、問生病、求漁船滿載等，必前來求籤請示，島民稱從出生到死亡都與這廟宇有關，是鄉民最重要的精神信仰。

每年農曆2月29日觀音媽生，全鄉無不總動員，遠鄉遊子也都一定返鄉參與，琉球鄉公所今年與廟方合作，從國歷14日起連續3天，配合觀音聖誕首次舉辦系列活動，包括朝山跪拜、天公爐回廟祭儀等，讓遊客一同體驗離島信仰傳奇。

今日琉球鄉八村村長一同搭船至本島舉辦行前記者會，鄉長、代表及議員也全出席，可見慎重程度。大鵬灣國家風景區管理處長許主龍指出，因靠海吃海的傳統，讓漁民將生命全都寄託在信仰上，不僅漁船上供奉著觀音媽像，回到陸地也延續著敬仰的香火。

本著「越在地越國際」的旅遊型態改變，許主龍說，這類型的體驗觀光，開始被國人及國際客關注，透過庶民信仰的實際參與，相信能感受不一樣的小琉球精采風華。

(中時)