知本國中李芳宜愛玩機器人 獲新住民圓夢計畫補助
台東知本國中李芳宜是新住民第2代，從小就對機器人程式設有濃厚興趣，但是學習與材料均需費用，外公釋迦園去年又遭風災，在欠缺經費的窘境下，頗為沮喪，所幸最近獲得移民署「新住民及其子女築夢計畫」補助，她興奮地說，終於可一圓「玩轉機器人」的夢。
愛玩機器人的女生李芳宜，是知本國中九年級學生，從小就看著馬來西亞籍的爸爸拆卸電路板，在均一中學又學會程式編碼，回家後還常透過視頻與遠在馬來西亞的爸爸討論電路知識，正要開始學習機器人程式設計時，因為家庭經濟問題，轉學知本國中。
李芳宜雖然心中有點落寞，卻未放棄對機器人程式設計的夢想，但是找老師與樂高機器人材料費都需一筆費用，外公的釋迦園遭風災，收成不好，最後求助媽媽，決定申請移民署「新住民及其子女築夢計畫」，最近傳來好消息，李芳宜是花東地區唯一的獲選人。
在老師指導及與同學協力下，李芳宜利用社團時間寫程式、組裝玩具、設計機器人，她很高興能通過申請，移民署台東縣服務站「行動服務列車」今天也派員到校關心李芳宜的執行進度，同時，知本國中校長林彩盆也非常重視。
李芳宜說，知本國中地處偏鄉，這學期因為沒有老師可教，電腦教室裡的設備與樂高積木均閒置一旁，希望藉由這個圓夢計畫，讓學校正視學生的求知欲，申請更多經費，充實師資設備，讓更多同學一起來學習。
(中時)
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