女性想活出自我？來新竹市就對了！

38婦女節，新竹市政府邀請「我愛你學田」創辦人劉昭儀（左），在婦女館好讀空間分享自身經驗，告訴大家如何突破舊有女性角色，活出精采的自己。（郭芝函攝）

38婦女節，市府社會處邀請「我愛你學田」創辦人劉昭儀，在婦女館好讀空間分享自身經驗，告訴大家如何突破舊有女性角色、發揮女性力量，不僅職涯擁有出色表現，生活也過得更精采，一致獲在座女性朋友好評。

她說，從單身到婚後陪伴丈夫、養育子女及照顧家庭身分的轉變，工作場域從五光十色的媒體圈，轉換到主婦柴米油鹽的戰場，「女性的力量」不論是在競爭激烈的職場，或是貼近每個人的日常生活中，都是重要的角色。

每天傍晚，就是劉昭儀進廚房「練功」的時刻，燉肉、煎魚、炒菜，樣樣難不倒她，為子女準備愛心晚餐以及隔日便當，她說，放學回家的女兒會溜進廚房，一邊洗便當盒，一邊聊著學校發生的事，這樣的親子互動，是她願意一直作下去的動力。

社會處長陳雪慧表示，劉昭儀生動活潑的表達，不但讓許多處同樣階段的媽媽感同身受，也鼓勵女性朋友可發揮專長，追尋自己的夢想，另外這屬於女性朋友的3月份，婦女館還有很多精彩活動、電影賞析等，供大家紓壓、豐富生活。

(中時)