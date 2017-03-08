女性想活出自我？來新竹市就對了
38婦女節，市府社會處邀請「我愛你學田」創辦人劉昭儀，在婦女館好讀空間分享自身經驗，告訴大家如何突破舊有女性角色、發揮女性力量，不僅職涯擁有出色表現，生活也過得更精采，一致獲在座女性朋友好評。
她說，從單身到婚後陪伴丈夫、養育子女及照顧家庭身分的轉變，工作場域從五光十色的媒體圈，轉換到主婦柴米油鹽的戰場，「女性的力量」不論是在競爭激烈的職場，或是貼近每個人的日常生活中，都是重要的角色。
每天傍晚，就是劉昭儀進廚房「練功」的時刻，燉肉、煎魚、炒菜，樣樣難不倒她，為子女準備愛心晚餐以及隔日便當，她說，放學回家的女兒會溜進廚房，一邊洗便當盒，一邊聊著學校發生的事，這樣的親子互動，是她願意一直作下去的動力。
社會處長陳雪慧表示，劉昭儀生動活潑的表達，不但讓許多處同樣階段的媽媽感同身受，也鼓勵女性朋友可發揮專長，追尋自己的夢想，另外這屬於女性朋友的3月份，婦女館還有很多精彩活動、電影賞析等，供大家紓壓、豐富生活。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。