普台高中、國中、國小12年教育成果斐然

普台高中繁星推薦亮眼！全體錄取學生與師長歡喜合影。

普台高中繁星推薦亮眼！師長歡喜與準國立大學生合影。

普台高中校長林秋惠與學測南投榜首台大資工系綦家承合影留念。

今年的高三學子是十二年國教開跑後，第一屆成為準大學新鮮人的學生，繁星推薦甫放榜，普台高中喜報佳音，58人申請，近9成學生上榜，包辦台大、清大、交大、成大、政大、中央、中興及國立師範大學等明星學校，打出漂亮的全壘打！國立大學的錄取率高達83%，8成學生皆是普台長程教育培養出來的，從普台國小一路至普台高中，避開教改浪潮，當社會大眾仍在觀望十二年國教的成效時，普台12年一貫的長程教育早已領先十年，年年開出甜美的果實！

學測南投榜首綦家承同學順利錄取台灣大學資訊工程學系，探花傅琬雲同學也如願錄取清華大學材料科學工程學系。一位自國一起就讀，一位小三起進入普台。綦家承最喜歡普台的靜心課，他說：「靜心課程讓我可以在考試壓力下沉澱煩雜的心，靜坐過後又能以平靜的心面對課業。」傅琬雲則感謝「十年的普台歲月給予我最充足的滋養」。

考取成功大學都市計畫學系的詹禾同學，以及生命科學系的方婷郁同學，兩人皆是普台12年一貫的學生。詹禾的父親是高師大美術系教授，母親則是普台高中的書法教師，「看到孩子12年來持續穩定地發展」，媽媽繼續說道：「住宿學校補足了昔日大家庭中的互動機會、多元課程與學習更不在話下，現今社會中逐漸式微的『品格力』是普台最注重的。」「如今順利考上成大都市計畫系，無疑是以小孩12年的成長歷程，見證普台長程教育成功的寫照。」方婷郁同學多才多藝，除了多次代表學校參加全國日語、英語競賽，從小在普台學習鋼琴與小提琴至今，相當樂在其中！未來期望結合醫學知識，提升醫療品質，帶動醫學發展。

得知孩子金榜題名的喜訊，媽媽興奮地說：「芷瑄從小一開始進入普台學習至今，得天獨厚的優質學習環境及多元學習，讓孩子快樂學習，如今透過繁星順利錄取理想大學，真的很感謝普台教育團隊日夜陪伴指導孩子，普台教育是創辦人留給台灣社會最珍貴的資產！」

錄取中央物理系的李漢琮，國小一年級起就讀普台，一路學習至今，現已通過日語N2檢定(大學日語系畢業門檻)，未來希望透過基礎科學更了解世界。此次錄取台師大的化學系吳純瑜同學、物理學系廖重皓同學、生命科學系邱顯鵬同學，三位志同道合，決心在大學深入探索科學、宇宙與生命的奧妙。從小就愛問問題的廖重皓，非常感謝8年來在普台，師長們總是不厭其煩地回答他在課業與生活上的疑難雜症。從小一起就讀普台的吳純瑜也說：「謝謝普台的栽培和班導的帶領，班上讀書風氣興盛，各科老師皆充滿正能量，讓他們能以積極、正向的心備戰。」

教育是百年大業，普台在創建之初，即決定了十二年一貫的教育目標，普台國小於93學年度正式開學，國中部自95學年度招收七年級學生，普台高中也於98學年度舉行落成開學大典，十多年來，當大眾還在為國民教育吵得沸沸揚揚之時，普台早已跑在前端，培養出多屆學測南投榜首，校友遍及海內外及世界百大名校證明，普台全人教育不是夢想！

(中時電子報)