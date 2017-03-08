美中軍力對比：美國仍強 而大陸堀起

美國與大陸都在增加國防預算，兩大國的衝突機率也在上升。(圖/美聯社)

中國大陸宣布今年的國防開支將提升7％，而美國總統川普則下令國防預算要增加10％，這顯示太平洋東西兩端的大國，都在擴大自身的軍事實力。美國憑著二戰以來的國際地位，仍是亞太地區的主導力量，但是中國大陸的軍力已經已經從過往的數量取勝轉成質量進步。美聯社特別撰文加以分析。

國防預算比較：美國為大陸的4倍

大陸本周宣布今年國防開支將增長7％，達到1516億美元。這已是世界第2大的國防預算，但與美國相比仍是小巫見大巫。川普總統要求國防預算要增加540億美元，使得今年美國國防預算達到創紀錄的6,030億美元，這也包括海外軍事行動的費用。如果在國會中獲得批准，那麼美國的國防預算達到國內生產毛額(GDP)的3.4％，高於去年的3.2％，而大陸的國防預算則是GDP的1.3％。

地面部隊比較：大陸為美國的1.6倍

中共解放軍的員額總數共有230萬人，是世界上人數最多的部隊，而美軍的編制是根據任務會有所調整，現在美軍的總人數約為140萬。由於中國大陸有14個陸上鄰國，而且歷史上的邊境衝突相當多，因此地面部隊極多，達到160萬人，其中裝甲車有9,150台，重型火砲有6,246門。而美國陸軍(US Army) 有46萬人，海軍陸戰隊(USMC)為18.2萬人。美軍火炮數量為1,299門、裝甲車有8,848輛，數量都較共軍來的少，但更加強調空中支援和特種部隊行動。

航空器對比：美國量多質優 大陸急起直追

美軍的航空器(飛機、直升機)極多，超過13,000架，保守估計比中國大陸要多出3000架。直升機的差距尤其巨大，美國比中國大陸要多6000架。但是儘管大陸的飛機數量較少，但是解放軍空軍的人數為39萬8千人，到美國空軍的30萬8千人來的多。兩國都極為重視自己的飛機素質，美國以第5代戰機F-22和F-35傲視群雄；不過大陸也不可小看，憑著科技的後方優勢，中國大陸自製的殲10已達第4代戰機的高級水準，而自製的殲20、殲31雖處於原型階段，研發進度卻很快。

海軍比較：美國軍艦實力強大，但大陸造艦速度極快

美國有10艘核動力航空母艦，中共目前為1艘，其他正在建造；美國有 62艘神盾驅逐艦，中共為32艘 ; 美國有75艘核潛艦，中共是68艘。美國海軍人數為有32.3萬，中共為23.5萬。從帳面來看美國具有優勢，而且海外基地遍布。但是中共海軍在2008年加入索馬利亞的的多國反海盜巡邏隊後，在吉布提建立了非洲的海外常駐基地。至於在西太平洋，己經進行過多起「超越第一島鏈」的巡弋任務，是一種戰略宣示 。

戰略武器

解放軍有一支獨立的「火箭軍」，負責各種短程、中程和長程的彈道飛彈，其中也包括核武器。估計共軍有近260枚核彈頭，包括150枚陸基型彈道飛彈與48枚潛射彈道飛彈與戰略轟炸機。美國核武數量世界最多，共有1740枚，也以同樣的方式(陸基、潛射、戰略轟炸轟炸機)部署。值得注意的是，中國大陸宣稱東風21D(DF-21D)彈道飛彈具有一擊必滅航空母艦的能力，雖然未經證實。

海外用兵經驗

1979年的「懲越戰爭」是共軍最後一次在國境之外的作戰，此後就沒有相關經驗。但是在中國大陸經濟實力提升後，共軍一直在為海外基地做準備，從南海人造島嶼上的駐軍，到參與聯合國維和行動都算是。並且與俄羅斯在地中海進行年度聯合海軍演習，而東非吉布地已建立起第一個海外基地。至於美軍，幾乎全部都在海外用兵，目前美軍派駐的國家總數達到100多個，每一個區域衝突大概都有美軍的參與。

(中時電子報)