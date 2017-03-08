台鐵郵輪列車15日起 退票費最多增1185元

自3月15日起，郵輪式列車車票比照普通票退票手續費，圖為退票方式說明。（台鐵提供）

台鐵今宣布郵輪式列車恢復一日遊行程，自3月25日起，推出自彰化站出發經由「海線」北上至竹南站，沿途造訪「追分站」、「大甲站」，回程自竹南站經由「山線」南下，經「苗栗站」、「台中站」到彰化站，於3月10日9點開放訂票。

但台鐵也特別提醒，台鐵局郵輪式列車（含2天1夜以上行程）自3月15日開始，退票手續費改比照現行普通票退票手續費辦法。亦即當日退票者，按票價20％（且不低於20元）收取退票手續費。距離乘車日2日至3日，按每張票價收取10％；距離4日到12日收20元；距離13日以上，收取10元。

也就是說，以CK124一日遊行程每人1888元，若當日退票（收20％手續費），新舊制手續費價差可達365元；而郵輪式列車既有2天1夜行程要價每人5990元，價差可達1185元，民眾應多加注意。

(中時)