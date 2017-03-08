台灣首例！新竹馬偕與中山醫大簽合作契約書

新竹馬偕紀念醫院長蘇聰賢（左三）與中山醫學大學校長呂克桓（右三），前天簽署建教暨學術合作契約書。（郭芝函翻攝）

台灣首例，打造高水準醫療服務！新竹馬偕紀念醫院與中山醫學大學，為整合、分享彼此豐富資源，前天簽署建教暨學術合作契約書，新竹馬偕院長蘇聰賢表示，此合作將為期3年，內容包括臨床課程的見習實習、進修、以及院校互相提供儀器設備與圖書，可望帶來醫療、教學研究新契機。

財團法人馬偕紀念醫院董事長劉伯恩表示，教育是百年樹人的基石大業，也是醫療創新的核心，醫療人員的素質關係到病人與社會的健康，因此醫學教育與臨床醫療密不可分，在新竹馬偕提供完善臨床教學課程，與中山醫大提供研究進修等合作下，不僅強化學術研究競爭力，更藉此培育優秀人才投身醫界，讓竹苗區民眾享專業醫療服務。

前天雙方正式簽署「新竹馬偕紀念醫院與中山醫學大學建教暨學術合作契約書」，新竹馬偕院長蘇聰賢表示，培醫學優秀人才、注入新血是醫療3大任務之一，培育優秀人才的過程，除具備基本學識外，臨床見習、實習教學等更是累積經驗的一環。

劉伯恩指出，新竹地區全國嬰兒出生率最高，每年約有1萬5000名新生兒出生，婦產科相對也是需求最多的科別，為提升婦幼醫療水準，由具婦幼強項的馬偕醫療體系與中山醫療體系共同合作，攜手服務及支援，打造最佳的醫療水準。

(中時)