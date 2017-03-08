台灣首例！新竹馬偕與中山醫大簽合作契約書
台灣首例，打造高水準醫療服務！新竹馬偕紀念醫院與中山醫學大學，為整合、分享彼此豐富資源，前天簽署建教暨學術合作契約書，新竹馬偕院長蘇聰賢表示，此合作將為期3年，內容包括臨床課程的見習實習、進修、以及院校互相提供儀器設備與圖書，可望帶來醫療、教學研究新契機。
財團法人馬偕紀念醫院董事長劉伯恩表示，教育是百年樹人的基石大業，也是醫療創新的核心，醫療人員的素質關係到病人與社會的健康，因此醫學教育與臨床醫療密不可分，在新竹馬偕提供完善臨床教學課程，與中山醫大提供研究進修等合作下，不僅強化學術研究競爭力，更藉此培育優秀人才投身醫界，讓竹苗區民眾享專業醫療服務。
前天雙方正式簽署「新竹馬偕紀念醫院與中山醫學大學建教暨學術合作契約書」，新竹馬偕院長蘇聰賢表示，培醫學優秀人才、注入新血是醫療3大任務之一，培育優秀人才的過程，除具備基本學識外，臨床見習、實習教學等更是累積經驗的一環。
劉伯恩指出，新竹地區全國嬰兒出生率最高，每年約有1萬5000名新生兒出生，婦產科相對也是需求最多的科別，為提升婦幼醫療水準，由具婦幼強項的馬偕醫療體系與中山醫療體系共同合作，攜手服務及支援，打造最佳的醫療水準。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。