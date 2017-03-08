坤泰盃圍棋賽 快來一決高下

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坤泰文教基金會與救國團委會合作，5月17日將在國立新竹高商盛大舉辦「2017第14屆坤泰盃圍棋賽」，即日起至月底截止報名，報名費每人400元，預計開放500人，凡參賽皆贈清新隨行玻璃杯，歡迎全國各地棋手踴躍參加，詳情請上活動官網查詢或電洽新竹救國團03-5153383分機33 張先生。

(中時)