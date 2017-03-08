啟動生態旅遊年 駐法代表處推台灣觀光

為讓法國民眾深刻體驗台灣美景及傳統文化，交通部觀光局今年在歐洲區行銷第一站選定巴黎，日前在當地舉辦大型台灣觀光推廣會，駐法國代表張銘忠應邀蒞臨現場為拓展台灣觀光發聲。

這場為法國旅遊業者辦理的大型台灣觀光推廣會6日舉行，籍此與法國當地媒體及業者交流，推廣「台灣必遊魅力」新資訊，全力介紹台灣觀光魅力，提供平台為台灣旅遊業者媒合商機，積極開拓法國市場。

本次由台灣觀光協會榮譽會長賴瑟珍及觀光局國際組組長林坤源帶領，共同邀請台灣國籍航空公司、旅行社、飯店業者及表演團體，特別組成歷年來最大型的觀光代表團，也帶來法國人喜歡的文化介紹等，讓更多法國旅遊媒體及業者更加瞭解台灣、認識台灣。

駐法國代表張銘忠也應觀光局駐法蘭克福辦事處邀請蒞臨現場為活動致詞指出，過去一年有助促進台法觀光交流的多項措施，包括長榮航空公司巴黎–台北直飛航班自去（105）年10月10日起，由原來每週4班次，增加到每日一個航班。另外，自去年8月8日起開始實施的「台法青年度假打工計畫」，兩國18歲至30歲間的青年可提出申請。

去年法國籍民眾到訪台灣觀光旅遊人數，達5萬1529人次，較前一年的4萬7358人次，大幅成長8.81 %，在法國物價逐漸高漲及經濟不景氣、消費力減弱情況下，法國民眾訪台遊客仍逆勢成長。

觀光局今年啟動「2017生態旅遊年」，整合台灣各縣市地方資源，發展全國四季賞螢、賞鯨豚、賞候鳥、賞鷹、紫斑蝶等在地深度生態體驗活動，促進在地經濟永續發展。觀光局在本次的巴黎推廣活動會也大力宣傳生態觀光。1060308

(中央社)