李登輝曾想幫忙討退休金 李元簇拒絕
前副總統李元簇今晨辭世，享壽94歲。李元簇卸任後的禮遇在2012年底即將到期，當時前總統李登輝希望幫忙爭取退休金，但遭李元簇拒絕，盼不要因個人害公務員遭汙名，兩人還因此有小爭執。
李元簇今晨辭世。前總統李登輝基金會秘書長王燕軍表示，李登輝知道此事感到不捨，也很感謝當初執政時李元簇的協助，第一時間已指示基金會要全力協助後事。
李元簇的卸任禮遇在2012年底到期，依法，不再享有國安局派任的隨扈和總統府的事務人員經費。當時，李登輝曾為李元簇抱屈，他說，李元簇不是拿副總統卸任禮遇金退休，而是因為當一輩子公務員、拿公務人員退休金退休。
前總統陳水扁2000年上任總統後將薪水減半，卸任總統禮遇金也被減半，李登輝當時說，他個人沒關係，但李元簇不是領卸任副總統禮遇金，公務員退休俸卻也被減半，很沒道理，也沒有法律根據，應該還給李元簇，讓李元簇好好過生活。李登輝還說，李元簇身體不好，不知道如何生活，很可憐。
李登輝辦公室主任王燕軍當時受訪說，李登輝很關切李元簇的情況，也一直希望幫李元簇爭取，但李元簇堅拒，不希望因為個人權益，造成公務員被污名化、被說台灣公務員都愛錢。李登輝上次到苗栗探訪李元簇，兩位老人家還因此而有番爭執。1060308
(中央社)
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