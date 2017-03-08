孔劉4/29見粉絲 海外首場獻台灣
37歲韓星孔劉主演韓劇「孤單又燦爛的神：鬼怪」紅遍全亞洲，今天宣布4月29日首次登台舉辦粉絲見面會，將今年海外巡演首場獻給台灣。
孔劉出道16年，曾以韓劇「咖啡王子1號店」走紅，近來主演賣座電影「屍速列車」及「孤單又燦爛的神：鬼怪」，與飾演「地獄使者」的韓星李棟旭被稱為「死鬼CP」，人氣翻漲。
一向低調的孔劉，專注演員本業，鮮少出現在綜藝節目，就連粉絲活動也僅在出道10週年時辦過。日前傳出孔劉將訪台見粉絲，立刻引起粉絲密切關注。
今天主辦單位宣布4月29日在新北市立新莊體育館舉辦「2017 GONG-YOO LIVE "MAKE A WISH" in TAIPEI」，不僅是孔劉出道16年來首次訪台，更將今年海外巡演首場獻給台灣，感謝台灣粉絲強力支持。
主辦單位超級圓頂表示，孔劉見面會門票25日上午11時於全台ibon開賣，票價等詳細售票資訊將公布在超級圓頂官方臉書（facebook）粉絲專頁。1060308
(中央社)
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