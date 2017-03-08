民主黨員再索川普報稅資料 稱攸關國安

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川普（Donald Trump）競選團隊疑與俄羅斯接觸的內情一一曝光，美國聯邦參議院的民主黨籍議員希望藉此機會，敦促共和黨大老取得總統川普的報稅資料，因為這是國安議題。

這是參院民主黨人士數週來第2度索取川普的報稅資料。民主黨最近採取多項行動對國會共和黨員施壓，要求取得可披露川普全球商業帝國構成利益衝突的文件。

川普不顧數十年來的前例，拒絕公開他的報稅資料，還說報稅資料接受聯邦稽查。美國國稅局（InternalRevenue Service）表示，聯邦稽查不會導致資料無法公開。

參議院財政委員會（Senate Finance Committee）兩位重量級民主黨籍議員今天致函委員會主席海契（Orrin Hatch）表示，有鑑於俄羅斯駐美大使季瑟雅克（Sergei Kislyak）和美國司法部長塞申斯（Jeff Sessions）等川普團隊人士接觸具「重大國安意涵」，應要求川普公開報稅資料。1060308

(中央社)