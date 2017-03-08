推廣女性運動 前跆拳道女將楊宜蓁站台
今天是婦女節，教育部體育署特別選在今天發布「推廣女性參與體育運動白皮書」，希望開啟女性參與運動的新里程碑，前跆拳道女將楊宜蓁等人也為活動站台。
體育署表示，女性規律運動人口還有成長的空間，因此自104年著手研訂「推廣女性參與體育運動白皮書」的計畫，白皮書以「健康女性」、「友善環境」、「運動培力」作為三大願景。
此外，體育署今年將以「Women動起來，運動Easy Go！-活力女性運動參與推廣」為理念，規劃行動方案，將透過「系列活動」、「運動講座」和「輔導訪視」三大主軸，來塑造風潮。
前跆拳道女將洪佳君、楊宜蓁和蘇麗文出席為活動站台，生4個小孩的洪佳君笑說，「1個打4個，平時運動量就很大。」
楊宜蓁也是人母，她表示，平常都靠床上的運動健身，加強核心，才能在生下第二胎的6個月後回復身材；蘇麗文則認為，平時健康運動，保持個人價值，生活就會更亮麗。1060308
(中央社)
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