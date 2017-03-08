首訪金門 諾魯總統盼以後都可以來

諾魯共和國總統瓦卡今天參訪金門，來台灣13次的他首度造訪金門；他說，對這美麗的島嶼留下深刻印象，希望以後每次來台，都可以到金門。這也是金門第一次接待元首級外賓。

南太平洋友邦諾魯共和國總統瓦卡閣下（H.E. Baron Waqa）伉儷是應中華民國政府邀請，率代表團共11人在6日抵達台灣，進行國是訪問；今天在外交部禮賓處長張雲屏、駐諾魯大使周進發，以及諾魯共和國駐台大使簡慈珠等人陪同下訪問金門。瓦卡的千金、就讀高雄醫學大學的Carrentai Waqa，也陪伴父母前來。

瓦卡這次是第13次訪問台灣，也是他第6度以總統身分來台，但從未到過金門。他說，了解金門是台灣第一道防線，過去擔負保衛台灣的重責大任，現在化身為觀光勝地，很想來這裡看看，相當期待金門之行。

而在實際到訪金門這個昔日戰地後，瓦卡說，很難想像金門距離中國大陸如此近，彷彿「丟一顆石頭就可到對岸」。他對翟山坑道的鬼斧神工，嘆為觀止；看到充滿閩南文化氣息的水頭聚落，也是讚譽有加；在全程觀看金門特產鋼刀的製作過程後，更是嘖嘖稱奇。

外交部表示，瓦卡因為多次來台，希望能到台灣各處多看看，因此特別為安排這趟金門之行。瓦卡一行人上午抵達金門後，先到後浦老街品嚐本地知名的永春廣東粥。看到澎湃的廣東粥，瓦卡直說湯好多，但還是吃的碗朝天，讓老闆笑開懷。

瓦卡等人隨後參觀翟山坑道、水頭聚落、金合利鋼刀廠、金酒公司和聖祖貢糖觀光工廠；參訪過程中，瓦卡不時拿出手機拍照，展現親和的一面。

在拜會金門縣政府時，縣長陳福海時歡迎瓦卡到訪，並提到去年11月接待外交部長和駐台使節代表團來金後，很高興這次能再接待遠自諾魯來訪的瓦卡，這也是金門首次接待元首級的外賓。

陳福海感謝外交部對金門的肯定，也相信瓦卡一定會喜歡這塊有著豐富的僑鄉、閩南文化、戰地史蹟及多元自然生態的寶地，希望瓦卡能協助向諾魯行銷金門觀光，並推向世界。

瓦卡表示，台灣和諾魯邦誼鞏固，相信金門可以做得更多，對世界更有貢獻；他同時期盼以後每次來台，都可以到金門走走，請大使安排一下。

陳福海今晚在昇恆昌金湖飯店宴請諾魯總統等人，代表團明天將參觀馬山觀測所、山后民俗文化村、獅山砲陣地、陳景蘭洋樓及瓊林聚落等景點後離開金門，預訂11日結束台灣之旅。1060308

(中央社)