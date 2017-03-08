李元簇辭世 吳敦義緬懷嚴守副總統分際

前副總統李元簇今天辭世，享壽94歲，對此，前副總統吳敦義受訪緬懷李元簇嚴守副總統分際，不批評時事，非常欽佩李元簇。

吳敦義說，非常欽佩前副總統李元簇，李元簇曾任法務部長，非常秉公處理法務，後來擔任總統府祕書長、副總統，嚴守副總統的分際，儘管對時事有不同看法，但因知道副總統為備位元首，依憲法無任何職權，因此李元簇不批評時事，嚴守分際。

吳敦義表示，李元簇卸任後，定居苗栗縣清幽鄉下過日子，如今享壽94歲辭世，也算是福壽全歸，他對國家社會有很多貢獻，緬懷他的為人處事，一定會有很多令人懷念的地方。

中華民國婦女總會暨南投縣各界慶祝婦女節表揚大會，下午在台灣省政資料館國際會議廳舉行，南投縣長林明溱、吳敦義等人到場，林明溱會中籲請國民黨員支持吳敦義擔任國民黨主席，雖然其他參選人也都很優秀，但吳敦義歷練最豐富完整，是最適合人選。

由於社會高齡化、少子化，吳敦義致詞鼓勵年輕人多生育，也肯定婦女是隱身男人背後的支柱。致詞後，代為頒發「婆媳楷模」給全國各縣市婆媳代表，並一一與她們合照留念，離去時更受到許多婦女拉著拍照，以致多停留10分鐘才離去，展現高人氣。1060308

(中央社)