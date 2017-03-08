全國文化會議起跑 由下而上凝聚共識

文化部今天舉行「2017年全國文化會議暨分區論壇」啟動記者會，文化部長鄭麗君表示，全國文化會議不是大拜拜，而是由下而上，凝聚共識可融入文化政策白皮書、文化基本法。

文化部今天下午在「URS27W 城市影像實驗室」舉辦「2017年全國文化會議暨分區論壇」啟動記者會。鄭麗君表示，這別具歷史意義的地點，讓她有一種與歷史交會的悸動，因為它緊鄰文化協會年代，由蔣渭水所主持的「大安醫院」、「文化書局」與「臺灣民報」批發處，而不遠處的靜修女中，則是台灣文化協會96年前的成立會場。

記者會上，包括鄭麗君、2017年全國文化會議暨文化白皮書計畫主持人陳志誠（國立台灣藝術大學校長）、推動文化基本法立法策略規劃計畫主持人周志宏（國立台北教育大學教授）等，說明兩項計畫里程碑。

鄭麗君表示，召開2017年全國文化會議不是為了再一次的集會，而是透過全民參與政策討論，凝聚共識，拼出台灣未來的文化政策藍圖，也為文化的永續打拼，讓「拼文化」成為推動台灣下一階段發展的代名詞。

鄭麗君說，「全國文化會議不是大拜拜，而是由下而上」，以執行團隊鎖定的「文化公民、審議思維、公共參與、多樣平權、協力治理」的原則來召開，凝聚共識後，可融入文化政策白皮書、文化基本法。

分區論壇（含全國北、中、南、東、離島地區）預計3月至6月辦理，首場將於3月25日在屏東菸葉廠（屏東縣屏東市歸仁路138號）舉辦。文化部另外針對青年、新住民、相關專門議題，規劃青年及新住民文化系列專題論壇。

六大文化政策議題包括，推動文化治理變革與組織再造（文化民主力）；支持藝文創作自由與培植美感素養（文化創造力）；文化保存與扎根、連結土地與人民歷史記憶（文化生命力）；文化經濟與文創產業生態體系的永續（文化永續力）；促進文化多樣發展與交流（文化包容力）；開展文化未來、人文科技與跨界融合（文化超越力）。

為廣徵民意及落實會議資訊開放透明的目標，今天正式啟用全國文化會議暨分區論壇網站(http://nccwp.moc.gov.tw)，民眾可透過網站瞭解會議最新進度、查詢會議紀錄，亦可進行線上報名，參與各場次文化政策議題的討論。1060308

(中央社)