黨產會：轉型正義不等於政黨競爭
行政院不當黨產委員會發言人施錦芳今天表示，希望跟婦聯會主委辜嚴倬雲對話，轉型正義不等於政黨競爭，而是對真相的調查了解、釐清相關責任歸屬，也才有和解。
黨產會調查中華民國婦女聯合會是否為國民黨附隨組織，以及其資產是否為不當取得，辜嚴倬雲日前表示，婦聯會是政府的附隨組織，不是政黨的附隨組織，將捐出新台幣280億元做公益。
中華民國婦女聯合會常務委員錢田玲玲上午在婦女節茶會中，代為宣讀辜嚴倬雲的致詞，其中提到「如果只是打擊與你競爭的政黨，罔顧歷史，顛倒功過，正義會變成不正義」，並引用法國革命家羅蘭夫人的話「自由，自由，多少罪惡假汝之名而行」。
對此，施錦芳回應，羅蘭夫人講這句話的背景，正是在她被掌握國家公權力的雅各賓派送上斷頭台之前所講的，這樣的場景，在過去白色恐怖時期一點也不陌生，當時有許多真相現在卻依然不明，這就是為什麼台灣需要推動轉型正義的原因。
施錦芳表示，希望跟辜嚴倬雲一起對話，轉型正義不等同於政黨競爭，轉型正義涉及的是更根本的、對真相的調查了解，釐清相關責任歸屬，也才有後面的和解。
施錦芳說，黨產會調查的對象，是過去在威權時期憑藉國家暴力及黨國不分體制，累積不當財產的政黨，過去受威權體制控制的範圍涵括全國人民，所以現在要以政府的力量來做這件事。
她說，推薦辜嚴倬雲閱讀漢娜鄂蘭的「平庸的邪惡」這本書，以期開啟雙方良善溝通。1060308
(中央社)
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