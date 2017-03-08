插旗農會 台東首現民進黨籍總幹事

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台東農會幹部選舉，太麻里鄉農會總幹事由民進黨籍莊慶輝拿下，這也是台東有史以來首位民進黨籍總幹事。他說，服務農民政黨顏色不是關鍵。

台東農會理事長、總幹事選舉，競爭激烈的台東地區農會和太麻里地區農會，都在今天登場。

台東地區農會因派系問題，從去年11月總幹事候聘登記後，就備受關注，上個月理事名單出爐後，爭取連任總幹事的李建通已掌握優勢，因此今天開票結果十分平和。

現任卑南鄉代會主席楊招信獲7票支持當選理事長，隨即以記名方式候聘總幹事，李建通獲7票同意票，而3位監事中，2票投給陳宗誠。

另外競爭激烈的太麻里地區農會，理事出爐後，呈現3組人馬競逐的局面，總幹事和理事長選舉被視為一級戰區，備受關注。

選舉結果，由許來助當選理事長，總幹事則由現任信用部主任莊慶輝以5比4險勝，成為民進黨在台東的首位總幹事。

民進黨在農會板塊插旗成功，莊慶輝低調的表示，雖然自己是民進黨黨員，但是政黨顏色不是關鍵，也不會影響農會發展，所有推動以農民的福利及收入為主，他也強調，選後絕不會秋後算帳，大家一起為農會打拼。1060308

(中央社)