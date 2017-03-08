山友腸胃炎待援 保七警沿途搬落石開路
保七第五大隊今天指出，攀登大霸尖山的1組6人登山隊伍，其中1名山友疑似罹患腸胃炎，報警求救。觀霧小隊員警冒著低溫和細雨上山，沿途搬移落石，終於順利協助患者送醫。
保七總隊第五大隊表示，50歲張姓男子和其他5名山友共同申請攀登位於雪霸國家公園內的大霸尖山，張男在第1天上山時，就出現拉肚子的症狀，導致第2天身體虛脫無力，才報警求救。
由於最近這幾天山區天候不佳，上山的大鹿林道東線道路崎嶇難行，觀霧小隊員警接獲通報，與雪霸國家公園人員組成搜救隊伍，冒著攝氏4度低溫開車上山，沿途遇到多處坍塌落石，只能以徒手方式搬運大小不一的石塊開路。
約19公里的山路，一路走走停停，開車長達2個多小時，終於在馬達拉溪登山口與張男等人會合，張男表情明顯不舒服，並表示拉肚子的症狀十分嚴重，保七員警趕緊把他護送至觀霧小隊，轉往竹東醫院救治。
保七員警指出，大霸尖山從去年開放至今，已經發生6起山友滑倒受傷求助的案件，加上目前山區氣候不穩定，呼籲山友如有身體不適，應避免上山，以避免發生危險。1060308
(中央社)
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