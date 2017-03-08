學者：南韓反對黨若獲選總統 或撤薩德

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美韓確定部署薩德系統引發北京當局強烈抗議。台灣競爭力論壇學會執行長謝明輝認為，南韓較親北京的左派反對黨可能在5月贏得總統大選，屆時撤除薩德也不無可能。

此外，上海復旦大學朝鮮與韓國研究中心主任鄭繼永分析，美國總統川普（Donald Trump）上任後對東亞局勢尚不熟悉，因此對朝鮮半島議題將延續前美國總統歐巴馬（Barack Obama）的東亞政策。

隨著北韓近期多次試射飛彈，美韓加速在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統），相關裝備近日已陸續抵達南韓。中國大陸官方先前已多次就薩德入韓表達強烈抗議。

中國文化大學社會科學院、國家發展與中國大陸所、台灣競爭力論壇學會今天主辦「川普上台後的亞太局勢與美中台關係」研討會。謝明輝、鄭繼永下午在會中作上述表示。

謝明輝認為，川普上任後美國政局出現許多衝突，國內抗爭不斷，加上退出跨太平洋夥伴協定（TPP）、要求北大西洋公約組織（NATO）國家支付防衛費用，引發相關國家不滿等，讓美國陷入內外困境，也無暇顧及北韓局勢。

他並表示，隨著南韓總統朴槿惠彈劾案結果即將揭曉，南韓共同民主黨前黨魁文在寅相當可能在5月當選南韓總統。由於共同民主黨屬左派政黨，立場較親北京，屆時撤除部署薩德系統也不無可能。

此外，鄭繼永認為，川普上任以來對東亞局勢並不熟悉，推出實際東亞政策會較緩，因此延續歐巴馬的政策成為不得已的選項。

他表示，北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男遇刺身亡案造成北韓與馬來西亞交惡，中國大陸抵制北韓煤炭也讓北韓陷入經濟困境；而朴槿惠彈劾案、部署薩德系統也同樣影響南韓政局，上述因素使朝鮮半島局勢陷入高度震盪。

鄭繼永指出，美國將在朝鮮半島採取「亂而不戰」的策略，並保持一定強度的混亂，但不會走到戰爭程度，藉此控制南韓、日本、北韓以圍堵中國大陸。

對此，他認為，中國大陸應該慎重處理中美關係，中美關係若在朝鮮半島議題無法達成合作或妥協，朝鮮半島爭議不會停止。1060308

(中央社)