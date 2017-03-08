新美中俄關係 陸外長：非蹺蹺板關係

中國大陸外交部長王毅今天表示，新時代美中俄關係並非你上我下的蹺蹺板關係，三方應該一起謀共贏，通過良性互動、相互促進，共同履行維護世界和平的義務，共同承擔促進全球發展的責任。

中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上午舉行記者會，邀請王毅說明中國大陸外交政策和對外關係議題。他在回答俄羅斯塔斯社記者提問美國總統川普上任後的美中俄關係變化時，作上述表示。

新華社報導，王毅指出，中俄關係非常好，對中俄關係充滿信心。中俄之間的全面戰略協作夥伴關係不是權宜之計，而是雙方基於兩國根本利益所做出的戰略抉擇，經受各種國際風雲變幻的考驗。

王毅強調，當前中俄關係正處於歷史最好時期，雙方的互信也達到歷史最高水準，中俄關係絕不會因為任何外部因素或者影響發生動搖。

他接著表示，樂見美俄關係能夠得到改善，因為這對當今世界而言是一個重要的利好消息。今年中俄元首還會進行多次會晤，繼續引領兩國關係邁上新的台階。

他指出，同時，中俄雙方也將加強在國際和地區事務中的戰略協作，在動盪多變的國際局勢中發揮好中俄兩家「穩定器」和「壓艙石」的作用。

王毅指出，新時期的中美俄關係不應該是你上我下的蹺蹺板，三方應該一起做加法，而不是減法，應該一起謀共贏，而不是零和。三方完全可以通過良性互動、相互促進，共同履行維護世界和平的義務，共同承擔促進全球發展的責任。1060308

(中央社)