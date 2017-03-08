靜宜大學創客教育 從校園推廣到社會

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靜宜大學推動各類自造教育，資訊學院成立「PU MakerBar主顧創客吧」，讓學生在創客空間中自主學習與啟發創意，將創客精神從校園推廣到社會，吸引大小創客投入，成果豐碩。

靜宜大學校長唐傳義指出，為鼓勵學生「做中學、創中學」，推出「服務學習」及「服務創新設計」等制度，除鼓勵學生加入社區服務，並在校園規劃各類創客空間，引導學生學習動手做，將創意轉變為成品，以創意創業與社會接軌。

「Maker的精神是開創與突破」資訊學院院長王孝熙指出，由資訊學院提供資源與空間成立的「PU MakerBar」，讓學生在規劃Maker實作計畫中，自主學習，體驗樂趣，「PU MakerBar」除內部訓練，也在校園推動執行，甚至延伸推廣到校外。

「PU MakerBar」首任執行長資工系林義洋指出，學生不僅自學還於校園推廣自造教育，並舉辦「焊接體驗營」、「3D設計實務」及「VR眼鏡零件組裝」等課程，每次開放報名，都立即秒殺。

「藍牙喇叭」課程更從校園延伸到職訓中心及科博館，吸引社會更多大小創客投入，將互動參與、自主思考及動手自造教育推廣到社會大眾。

資工系三年級陳興安說，他所研發的「藍牙喇叭」，已邁入第七代產品，材質由第一代的紙盒，演進到3D列印材質，結合木料所組成的弧線外殼，具有流線造型、產品化及大功率等特性。外型堅固、電路配線簡單，訊號及功能穩定，製作過程已簡化到人人都可動手完成。1060308

(中央社)