傳河南武警1000人增援新疆

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以香港為基地的中國人權民運信息中心今天透露，大陸河南武警128師在過去2天有1000人前往新疆的和田及喀什地區增援。

中心方面表示，估計當地「有重大情況出現」。

據說，從2月26日至3月1日，遼寧、山西、河南和江蘇4省已有4000名武警到達新疆的喀什、和田、阿克蘇和克州地區。

報導沒有說明「重大情況」的具體內容。1060308

(中央社)