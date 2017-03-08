傳菊轟黨 小段揪放話陳明文籲勿傷和氣

傳高雄市長陳菊怒轟黨中央，被指英系要角的陳明文與前新系要角段宜康親上火線，段宜康盼揪出放話者，黨內有話直說；陳明文打團結牌，稱操盤者要考慮周延，勿傷黨內和氣。

週刊今天報導，2月27日總統蔡英文請各派系要角到官邸用餐，陳菊當天當著小英的面砲轟黨中央，指有人說她在這次農漁會選舉中，為了支持立委劉世芳選高雄市長，轉而力挺高雄白派的蕭漢俊（立法院前院長王金平系統）。

報導指出，新系與英系的選對會召集人陳明文、黨秘書長洪耀福素有恩怨，且英系明年選舉和海派結盟，對新系重要地盤「台南與高雄」，虎視眈眈。

陳明文上午在立法院受訪說，當天餐會非常成功，總統掌握全場，總統要他報告2018選對會選情狀況，簡單報告後附帶說明農會的改組，陳菊也對高雄市農會選舉簡單回應，沒有媒體所說，不高興或砲轟黨中央。

陳明文說，這次農會選舉，民進黨沒有特別好的成績，但藍綠的結構就是這樣，失敗就是成功的開始，農會選舉對未來鞏固政權是非常重要的一環，最後大家的共識，不要選得不好傷到黨內和氣，這是最划不來的事情。他也向黨主席說，如果這件事情造成黨內不團結，個人的疏忽，必須負責、當然請辭，主席說，這件事情不宜這樣做。

陳明文說，2018對民進黨是非常重要的選舉，負責操盤的人應該考慮更周延，了解黨內生態，避免不要傷到黨內的和氣，往後會更小心處理黨內派系生態。是否感到委屈？沒有什麼委屈，這種事情要小心翼翼，黨內絕對不是敵人，要團結一致對外。

被視為新系要角的立委段宜康下午受訪說，沒有聽說有這個過程，他向總統蔡英文告假後就提早離開，黨內有意見，直接溝通畢竟是好事，有話攤開來講，都應該是一個比較健康的做法。

他表示，農會選舉只是一時選舉，不能因為選舉過程或勝負就停止推動農會改革的步調，最重要是有無貫策農會改革的承諾與決心。

段宜康說，如果陳菊當著總統的面表達對農會選舉的不滿，黨內要問到底是誰對媒體用不具名的方式放話，傷害黨內的對手。

被問蔡總統是否被所謂英系把持？段宜康說，不知道誰是英系，只知道總統講過大家都是英派，「我們也以為大家都是英派」，民進黨的團結要建立在大家有話直說，公開或面對面的表達，如果把意見的表達當成鬥爭，辜負總統把大家找來作意見溝通的美意。

段宜康說，不喜歡看到黨內用不具名的方式放消息給媒體，這是最糟糕的做法。1060308

(中央社)