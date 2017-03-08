文總9日開會員大會 蔡總統可望接會長
中華文化總會交接多次引發風波，文化總會明天將召開會員大會，屆時總統蔡英文也會出席，可望正式接任會長；外傳林錦昌將接任秘書長，不過林錦昌說，這由會員大會決定。
中華文化總會2月中召開第六屆執委會，確認包括蔡總統等258名新會員入會，會中也提出第7屆執委、諮委建議名單。明天將召開第七屆文化總會會員大會，蔡總統也預計會出席會議。
明天下午2時在福華文教會館舉行的文化總會會員大會，當中將選出35名執行委員、候補6名；11名諮議委員、候補2名，接著再由這些新選出的執委、諮委中，推舉出新任會長。
屆時蔡總統可望正式接任會長，至於外傳林錦昌也將接任秘書長，林錦昌今天表示，這由會員大會決定。1060308
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。