文總9日開會員大會 蔡總統可望接會長

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中華文化總會交接多次引發風波，文化總會明天將召開會員大會，屆時總統蔡英文也會出席，可望正式接任會長；外傳林錦昌將接任秘書長，不過林錦昌說，這由會員大會決定。

中華文化總會2月中召開第六屆執委會，確認包括蔡總統等258名新會員入會，會中也提出第7屆執委、諮委建議名單。明天將召開第七屆文化總會會員大會，蔡總統也預計會出席會議。

明天下午2時在福華文教會館舉行的文化總會會員大會，當中將選出35名執行委員、候補6名；11名諮議委員、候補2名，接著再由這些新選出的執委、諮委中，推舉出新任會長。

屆時蔡總統可望正式接任會長，至於外傳林錦昌也將接任秘書長，林錦昌今天表示，這由會員大會決定。1060308

(中央社)