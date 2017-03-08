男子開槍拒捕爆槍戰 檢聲押獲准
彰化縣1名詹姓男子涉嫌開槍遭到通緝，6日遭警方包圍時開槍拒捕，與員警發生槍戰，最後落網，法官今天裁定詹男羈押禁見。
詹姓男子因不滿女友另結新歡，和友人吳姓男子一起約前女友進行談判，而黃姓男子擔心女友安危也到場，詹男等人因而和黃男起口角，詹男當場對空開槍，事後詹姓男子仍心懷不滿，跑到黃男住處開槍，因此成為通緝犯。
彰化警分局5日接獲線報指稱，詹姓男子和友人藏匿在彰化市1間賓館內，派出多名員警前往逮人，而詹男發現有員警靠近，開槍拒捕，還揚言要自裁，警方找來詹父動之以情勸說詹姓男子，詹姓男子才棄械投降。
詹姓男子落網後，承辦此案的彰化地檢署檢察官認為，詹姓男子持有槍械，罪嫌重大，且有逃亡事實，因此向彰化地方法院法官聲請羈押，地院法官裁准。1060308
(中央社)
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