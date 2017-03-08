iphone當垃圾丟 失主尋回直呼好幸運
嘉義市柯姓女子6日晚上不慎將手機iphone SE連同垃圾丟入垃圾車，隔日發覺，撥打手機還有響，立即聯繫環保局清潔隊，透過定位找到卡在車斗下緣的手機，直呼好幸運。
嘉義市環保局清潔隊長謝英鋒今天表示，清潔隊於昨天上午11時40分接獲民眾通報，指6日晚上丟垃圾時，不慎一起將iphone SE手機丟入垃圾車，直到昨天上午才發覺，撥打手機還會響，且透過手機定位，應還留在垃圾車上。
謝英鋒指出，立即依收運路段掌握垃圾車編號，動員尋找民眾財物，於昨天中午就找到卡在垃圾車車斗下緣的iphone手機，確認顏色型號後通知民眾領取。
柯姓女子於昨天傍晚至清潔隊領回手機，對環保局主動積極協助解決民眾困難，以及高效率處事作為表示肯定。
謝英鋒說，只要是對民眾重要有意義的物品，不慎丟入垃圾車或回收車，環保局都會用最快效率協助處理。
環保局表示，這是嘉義市歷年來第1次市民誤將iphone手機丟入垃圾車個案，今年1月也有市民因整理家中物品，誤將放置重要證件的新寶島香菸盒子丟到資源回收車上，也立即由清潔隊員協助尋回。1060308
(中央社)
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