迎接杜鵑花季 溫羅汀街區推系列活動

位在溫州街的古蹟「殷海光故居」本周六將舉辦「殷夫人私房料理的秘密」活動，將在故居重現殷夫人的私房料理，配合故居文物展進行導覽。（殷海光故居提供）

北市府今年首度舉辦台北杜鵑花季，結合台大杜鵑花節，推出系列音樂、藝文和野餐活動。北市文化局今年也特別將創意街區活動選在「溫羅汀」舉行，本周末大安森林公園2場露天音樂會率先登場，殷海光故居也推出講座與導覽，並串聯溫羅汀13家獨立書店，民眾走訪打卡即可享優惠。

台北溫州街、羅斯福路和汀洲路一帶的「溫羅汀」商圈，有眾多獨立書店、藝文空間和Live House，過去以台大為中心，發展出各種非主流、獨特的文化地景，文化局今年以「讀愛溫羅汀」為主題，配合台北杜鵑花季、世界閱讀日推出系列活動。

本周六、日晚間由台北市立交響樂團打頭陣，將在大安森林公園舉辦免費戶外演奏會，上半場以春天為主題，用約翰．史特勞斯的春之聲圓舞曲揭開序幕；下半場則演奏鄧雨賢《望春風》、黃友棣《杜鵑花》及羅大佑《野百合也有春天》等經典曲目。

位在溫州街的古蹟「殷海光故居」周六舉辦「殷夫人私房料理的秘密」活動，將在故居重現殷夫人的私房料理，配合故居文物展進行導覽。18日下午則推出「台灣的原生植物」講座，由古道專家李瑞宗帶領民眾，藉由殷海光故居的植物認識台灣原生種，兩場活動即日起開放報名。

此外，大安森林公園26日下午將邀請社造團體綠點點點點，舉辦「採植手抄紙書籤工坊」，體驗手工造紙。民眾只要參與台北杜鵑花季系列活動，在現場打卡上傳，就可獲得溫羅汀13間獨立書店20元折價券，詳請可上活動官網查詢。

(中時)