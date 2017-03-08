英國金融業求職秘辛！ 弱勢家庭背景者難入行

不少主管認為面試時的表現比學歷和經歷來得重要。(圖/shutterstock)

英國一項調查顯示，來自弱勢家庭的年輕求職者比較容易被拒絕，因為有超過80%的金融業主管認為來自弱勢家庭背景的求職者，相較之下，他們比較不了解金融專業領域，而且無法融入辦公室文化，另外，主管也認為來自經濟能力較弱家庭的求職者，在面試的時候會因為他們的口音、不合時宜的衣著而給主管留下不好的印象，也讓金融業被稱冠上有弱勢家庭背景者，最難進入行業的封號。

據英國《獨立報》報導，由英國薩頓信託(Sutton Trust)及德意志銀行(Deutsche Bank)，委託民意調查公司所作的調查顯示，其中68%的主管認為，來自經濟弱勢家庭的人比較難進入金融產業，是因為他們來自貧窮的家庭背景，相較之下，比較不了解金融專業領域。

其他讓來自弱勢家庭的年輕求職者被拒絕的原因還有，72%的主管認為他們缺乏相關工作經驗，超過80%的金融業主管認為，他們在面試的口音及穿著的不適當，以及超過66%的人認為他們無法融入辦公室文化。

金融產業被認為是有弱勢家庭被背景的求職者最難進入的產業，還可以從另一方面看出來，這次的調查也顯示，有51%的金融產業的主管是私立大學畢業的，而私立大學畢業的人僅占了全人口的7%。在英國就讀私立大學，需要付出高額的學費，常常會讓經濟能力較為弱勢的學生卻步。

(中時電子報)