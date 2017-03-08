減重手術後馬上懷孕 女子回成醫感謝醫師

我要評比

成大醫院減重團隊合照，後排右二為蔡小姐。（程炳璋翻攝）

重度肥胖者用傳統治療效果不佳，成大醫院8年來採減重代謝手術方式，進行胃繞道、縮胃、胃束帶與胃水球四種方法，成功300例，其中蔡小姐更因減肥後月經恢復正常，順利產子，8日抱著孩子開心的現身說法。

成大醫院2009年開始使用胃繞道、縮胃、胃束帶與胃水球四種方式治療重度與病態肥胖病人，醫師評估患者的BMI值超過40以上，或者體重高於130公斤，即符合開刀標準，因胃繞道會有貧血、營養不良的副作用，因此以縮胃為主流手術。

40歲的蔡小姐體重從大學時期飆升，看了許多科都無法順利減重，直到三年前到成大就診，減重門診團隊評估她肥胖原因是內分泌失調與多囊性卵巢兩項症候群，後者並造成她不孕。

蔡小姐決定作手術，術後體重從最重108公斤，降到65公斤，令她歡喜的是，作完手術2個月就順利懷孕，現在兒子已兩歲多。她8日抱著孩子到醫院現身說法，感謝醫師讓她有機會懷孕生子。

成大醫院外科部主治醫師李國鼎表示，成大8年來已有300例重度肥胖者手術成功的案例，其中有三位體重超過200公斤。他強調，肥胖已是國際公認的慢性疾病，減輕體重不僅降低負擔，更能擺脫糖尿病等慢性疾病糾纏。

(中時)