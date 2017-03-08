全國學生音樂比賽 樂聲滿新竹市
年度全國學生音樂比賽個人賽全區決賽，17日至30日在新竹市文化中心、清華大學、新竹高中、建功高中等地展開，為讓外縣市2405名優秀好手，有賓至如歸感受，教育處特編「領隊手冊」，包括住宿、飲食、比賽資訊，供大家閱覽，市長林智堅8日也勉勵全市82位選手精實躍進，為新竹市爭光。
林智堅說，市府長期推動音樂教育，市內45所國中、小，在教育處努力下，已有「1校1個音樂社團」的規模，今年承辦年度全國學生音樂比賽個人賽，有口琴、揚琴、阮咸、琵琶、小號、單簧管、雙簧管、低音號、法國號、長號、薩克斯風等18項目127場次，動員8校團隊籌備，呈現完美賽事。
日前獲管弦樂合奏國小團體A組優等的新竹國小4位學生，8日演奏莫札特「F大調嬉遊曲．作品138．第一樂章」為個人決賽揭幕，樂曲節奏輕快、飽滿有力，他說，新竹市是座具活力的「年輕古城」，誠摯邀請好手們，以及陪伴參賽的師長，「在新竹市住1晚」，體驗「年輕古城」的魅力。
為此教育處特別編印「領隊手冊」，教育處表示，內容涵蓋所有住宿、飲食、比賽相關資訊，另外手冊後面還加上新竹市這2年所有的觀光旅遊資訊、市區地圖、新竹10大伴手禮，讓外縣市朋友，除參賽、欣賞音樂，更能在這期間安排1趟「新竹微旅行」。
教育處說，各項賽程、地點皆可到「新竹市藝文網」，或「國立藝術教育館」網頁查詢，由於個人賽的競賽項目多，呼籲遵守賽場秩序規則，維護參賽者最佳表現。
(中時)
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